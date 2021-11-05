Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: Elvan’ın istifası reddedildi; Albayrak dönüyor; yardımcısıyla anlaşamıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği ancak kabul edilmediği öne sürülerken, yardımcısıyla anlaşamadığı kaydedildi. Ayrıca, Elvan’ın istifa eden selefi Berat Albayrak’ın döneceği iddia edildi.

Elvan ve Albayrak. (Fotoğraflar: AA-Reuters)

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberinde Elvan’ın TL’deki değer kaybı ve Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar nedeniyle istifa ettiği ancak kabul edilmediği öne sürüldü.


İstifayı reddeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Elvan’a kızdığı da iddialar arasında.

Haberde, bakanın, Albayrak döneminden kalma bakan yardımcısı Nureddin Nebati’yle anlaşamadığı ve bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği savunuldu.

Haberde yer alan bir değerlendirmede “Cumhurbaşkanı ‘şimdilik Elvan’ın istifasını kabul etmedi.’ Yani ‘etmeyecek’ anlamına gelmez” ifadesi yer aldı.

Öte yandan dile getirilen bir diğer iddiası ise Kasım 2020’de istifa eden Albayrak’ın bir kez daha bakanlığa getirileceği. Ancak Elvan’ın ayrılması sonrası Nebati’nin de koltuğa oturabileceği belirtildi.

SON HABERLER

Ruhlara dijital ayar

Yirmi yıl önce Psikiyatrist David Sommers tarafından başlatılan uzaktan danışmanlığın popülaritesi ve etkinliği kişisel bilgisayar ve internet kullanımı yaygınlaştıkça artıyor.

Yoksulluk bir ‘rejim’ sorunu mu?

Yoksulluk, kötü ekonomi yönetiminin sonucu değil sadece; rejim, yoksulluk üretiyor. Özgürlük ve hukuk olmadan refahın da olmayacağını bilelim.

Kendi kalesine hücum eden AKP forvetleri…

‘Erdoğan ölmüş’ söylentisini kimin çıkardığını bilmiyoruz ama bunu kamusal alanda geniş kapsamlı bir tartışmaya çevirenin Fahrettin hocam olduğunu biliyoruz. Bunu niye yaptığını ise herhalde bir tek kendisi biliyor.

Sanayi bakanından ‘doğalgaz’ çıkışı: Yüzde 48’lik zammı ben destekledim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Mustafa Varank, sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 48 zammı desteklediğini söyledi. Bunun üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan “Desteklediniz mi zammı? Tebrik ediyorum sizi. Yoksul yurttaşlarımız da size bunun faturasını çok yakında sandıkta ödetecek” sözleriyle tepki gösterdi.