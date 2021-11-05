İddia: Elvan’ın istifası reddedildi; Albayrak dönüyor; yardımcısıyla anlaşamıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği ancak kabul edilmediği öne sürülerken, yardımcısıyla anlaşamadığı kaydedildi. Ayrıca, Elvan’ın istifa eden selefi Berat Albayrak’ın döneceği iddia edildi.

Elvan ve Albayrak. (Fotoğraflar: AA-Reuters)

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberinde Elvan’ın TL’deki değer kaybı ve Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar nedeniyle istifa ettiği ancak kabul edilmediği öne sürüldü.

İstifayı reddeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Elvan’a kızdığı da iddialar arasında.

Haberde, bakanın, Albayrak döneminden kalma bakan yardımcısı Nureddin Nebati’yle anlaşamadığı ve bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği savunuldu.

Haberde yer alan bir değerlendirmede “Cumhurbaşkanı ‘şimdilik Elvan’ın istifasını kabul etmedi.’ Yani ‘etmeyecek’ anlamına gelmez” ifadesi yer aldı.

Öte yandan dile getirilen bir diğer iddiası ise Kasım 2020’de istifa eden Albayrak’ın bir kez daha bakanlığa getirileceği. Ancak Elvan’ın ayrılması sonrası Nebati’nin de koltuğa oturabileceği belirtildi.