İçkili araç kullanırken 13 yaşındaki çocuğu öldüren kaymakama altı yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz 2022’de devlete ait resmi aracı içkili kullanırken çarptığı 13 yaşındaki Muhammet Çelik’i öldüren Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sinanoğlu hakkında Diyarbakır savcılığınca hazırlanan iddianame, 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İddianamede, alkol testine göre Sinanoğlu’nun 0,27 promil alkollü olduğu ve araçta yapılan aramada boş alkol kutusu bulunduğu belirtilerek, “Kavşağa girdiğinde hızını azaltmamak ve kendi beyanına göre de şehir içi hız sınırının üzerinde araç kullanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde hareket ederek sevk ve idaresindeki araçla çarptığı Muhammed Çelik’in ölümüne neden olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalıdır” denildi.

İddianamede ayrıca Muhammed Çelik’in ailesinin maddi ve manevi zararlarının karşılandığı belirtilerek, şikayetlerinden vazgeçtikleri de yer aldı.

Tutukluluğuna itiraz reddedilmişti

Sabah’ın haberine göre, Server Sinanoğlu’nun taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 10 yıl, kendisine tahsis edilen resmi makam aracını bulunduğu ilçe sınırları dışına görev haricinde çıkardığı için taşıt kanununa muhalefet suçundan da üç yıl olmak üzere toplam 13 yıl hapsi istendi.

Diyarbakır’da cezaevine konulan Kaymakam Sinanoğlu’nun avukatları geçtiğimiz hafta bir üst mahkemeye tutukluluğa itiraz ederek tahliye talep etmişti.

Sinanoğlu’nun ‘kaçma şüphesinin bulunamayacağını’ gerekçe gösterilerek başvuru mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Kaymakam Sinanoğlu’nun, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiş ancak savcılık karara itiraz ederek kaymakamın tutuklu yargılanmasını istemişti. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde bularak Kaymakam Sinanoğlu’nun tahliye talebini reddetmişti. Hakkında iki ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istenen Sinanoğlu’nun yargılanmasına önünüzdeki günlerde başlanacak.