İçkili araç kullanıp kaza yapan Yeni Zelanda adalet bakanı istifa etti 

İçkiliyken araç kullandığı esnada kazaya sebebiyet veren Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan istifa etti.
Allan’ın dün akşam yerel saatle 02:00’de başkent Wellington’da kaza yaptığını belirtildi. Adalet bakanının yaklaşık 4 saat boyunca karakolda gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Allan hakkında ‘dikkatsiz araç kullanmak’ ve ‘gözaltına direnmek’ suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Alkol testinde sonucun yasal sınırın üstünde çıkmasına rağmen Allan’a içkili araç kullanmaktan dava açılmadığı belirtildi.
Allan’sa açıklamasında, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Dün sergilediğim davranışlar, iyi olmadığımı gösterdi, kendimi ve meslektaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım” dedi.
Allan’ın suçlu bulunması halinde para ve ehliyetinin askıya alınması cezalarıyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.