İçişleri’nden ‘Pakistan’a yardım’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Pakistan için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan insani yardım kampanyasına ilişkin genelge gönderdi.

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Bakanlığın açıklamasında, Pakistan’da sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin üçte ikisinin su altında kaldığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın öldüğü belirtildi.

Selden etkilenen Pakistan’a Türkiye’nin insani yardımlarının sürdüğü söylenen açıklamada, hava köprüsü kurulan bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderildiği bildirildi.