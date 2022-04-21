İçişleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK’lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK’lının jandarmanın operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Jandarma İstihbarat Komutanlığı, PKK’nın Türkiye’de bombalı eylemler yapmak istediği, bu amaçla özel eğitim verilen PKK’lıların ülkeye sokulacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine kurulan özel ekip, Suriye’de Resulayn ve Şanlıurfa’da Ceylanpınar’da eş zamanlı operasyonla iki kişiyi yakaladı.

Operasyonda, uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyal bulundu.

Patlayıcıların taşınmasında yardım eden yedi şüpheli de gözaltına alındı.