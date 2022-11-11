İçişleri Bakanlığı’ndan Ataşehir Belediyesi’ne soruşturma

Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim müdür vekili S.Ö., İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturmada görevinden uzaklaştırıldı.
AA’nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı’nca, Ataşehir Belediyesi’nde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.
Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim müdür vekili S.Ö., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.
Ne olmuştu?
Ataşehir Belediyesi, dün bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.
Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.