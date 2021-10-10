Soylu: İki özel harekat polisi Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde hayatını kaybeden özel harekat polisi sayısının ikiye yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ‘Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde bir özel harekat polisinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedilmişti: “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli bir özel harekat polisimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”