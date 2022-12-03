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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Yıldız: Favori takımların elenmesi sporseverleri şaşırttı

Katar’da devam eden Dünya Kupası’nda ilginç maçlar izliyoruz.

Favori takımların elenmesi, iyi futbol beklentilerinin gerçekleşmemesi, hatta sürpriz sonuçlar sporseverleri şaşırttı.


Asya takımlarının gösterdiği performans, dünya futbolunun önde gelen takımlarının başarısız oluşu öngörüleri de boşa çıkarttı.

Şampiyonaların gediklisi olan Almanya’nın elenmesi yanı sıra, son Dünya Kupası’nın 3.sü olan Belçika ile Uruguay’ın şampiyonaya erken veda etmesi beklenmiyordu.

Japonya, Suudi Arabistan, İran ve Gana’nın gösterdiği performans bir yana hiç şans verilmeyen G.Kore’nin ilk 16’ya kalması tam anlamıyla sürpriz sonuç olarak tarihe geçti.

İbrahim Yıldız’ın yazısı

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