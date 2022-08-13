İbrahim Varlı: Suriye’siz dizayn olmaz

Suriye sorunu çözülmeden ne yapılırsa yapılsın Ortadoğu’da bir düzenin kurulamayacağına da işaret eden Mahalli’ye göre Suriye’siz Ortadoğu’da yeni bir yapılanma mümkün değil. Hiçbir şekilde, hiçbir formül geçerli olmaz.

Mahalli, yandaşların Erdoğan’ın Esad’ı arayacağını dillendirmesi, Çavuşoğlu’nun itirafları ve Azez’deki protestoların Soçi’deki zirveden sonra yaşanmasının da bir tesadüf olarak okunamayacağını ifade etti. Bazı çevrelerin, odakların bu yakınlaşmadan rahatsız olmasının şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Mahalli, Soçi’den 17 gün önce Tahran’da yapılan üçlü zirvede de benzer kararların alındığını söyledi. Tahran zirvesinin 16 maddelik bildirisinin ilk cümlesinin de Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı olduğunu kaydetti.

İbrahim Varlı’nın yazısı