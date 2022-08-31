İbrahim Varlı: Irak’taki olası bir çatışma Ortadoğu coğrafyasını derinden sarsabilir

Irak kozmopolit yapısı ve jeopolitik konumuyla Ortadoğu’nun kilit ülkelerinden. ABD, İran, Türkiye ve Körfez Arap ülkeleri arasında jeopolitik bir mücadele sahası. Özellikle Washington ve Tahran arasında büyük bir nüfuz mücadelesi veriliyor.

Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve çeşitli Hristiyan toplulukların yaşadığı ülkede olası bir çatışma Ortadoğu coğrafyasını derinden sarsacak etkiye sahip. Suriye, Türkiye, İran ve Lübnan ilk etkilenecek halkalardan. ABD, İran, Türkiye ve Arap ülkelerinin müdahilliği Irak’ı istikrarsızlığa sürüklerken bu durum dalga dalga bölgedeki diğer fay hatlarını da harekete geçirecektir.

Mezhep, din, etnik aidiyetler Türkiye’den İran ve Körfez ülkelerine bölge ülkelerini krizin içine sürükleyecektir. ABD’nin jeopolitik hesapları, Rusya ve Çin’in hesapları derken küresek güç merkezleri de krizin taraflarından olacaklardır.

İbrahim Varlı’nın yazısı