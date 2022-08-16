İbrahim Varlı: Irak yeni bir felaketin eşiğine sürükleniyor

On yıllardır Ortadoğu siyasetinin merkez üslerinden olan Irak’ta siyasi süreç felç olmak üzere. Saddam Hüseyin, Körfez savaşları ve Amerikan işgalini düşününce 90’dan bu yana gün yüzü görmeyen ülkede yeni bir çatışmanın eli kulağında. On aya yakın bir süredir hükümet kurulamazken çok aktörlü post kavgası etnik ve dinsel kimlikler üzerinden bölüştürülen ülkede toplumsal fay hatlarını harekete geçirebilir. Söz konusu Irak olunca yaşananların sadece burayla sınırlı kalacağını düşünmek ise saflık olur.

Şii, Kürt, Sünni ve Türkmen gruplar arasındaki iç çekişme, ABD, İran, Türkiye ve Arap ülkelerinin müdahilliği, Irak’ı yeni bir felaketin eşiğine sürüklüyor. Peki, Irak’ta neler oluyor? Kim kime ve neye karşı? Beş maddede yaşananları özetlemek, Babil’in Asma Bahçeleri üzerinde yükselen Irak’taki kördüğümü anlamak açısından önemli.

İbrahim Varlı’nın yazısı