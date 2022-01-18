İbrahim Varlı: Fatura Çavuşoğlu’na çoktan kesilmiş

BAE ile Suudi Arabistan gibi Körfez Arap ülkeleriyle başlayan Mısır, İsrail ve Ermenistan’la devam eden yeni “açılım” süreci, Biden Amerika’sının yeni yönelimleri doğrultusunda tam gaz devam ederken siyasal İslamcı rejim ABD ile yeni bir sayfa peşinde.

Bu sayfanın nasıl açılacağı, Saray rejiminin atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek. Görünen o ki dış politikada makas değişikliğine gitmek zorunda kalan rejimin, yeni bir başlangıç için faturayı birilerine kesmesi gerekecek.

Yine görünen o ki, her ne kadar Erdoğan’ın bir dediğini iki etmese de, bu fatura da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na çoktan kesilmiş.

İbrahim Varlı’nın yazısı