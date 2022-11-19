İbrahim Kiras: Siyaset sahnesindeki her hamle seçimle ilgili olarak değerlendirilmeli

Türkiye artık seçim sathı mailinin içinde. Bu bakımdan siyaset sahnesindeki her hamle seçimle ilgili olarak değerlendirilmek durumunda. Sözgelimi AK Parti heyetinin HDP’ye ziyareti sandık hesaplarından bağımsız bir girişim olarak görülemezdi ve görülmedi. Kimi AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri tarafından söz konusu süreçte dile getirilen “görüş ve temenniler” de zaten ortada belirli bir hedefe yönelik birtakım arayışlar olduğunu gösteriyordu.

Taksimdeki kanlı saldırının gerçekleşmesinden bir gün önce ise HDP’nin cezaevindeki liderinin hastanedeki yakınlarını ziyaret etmesi için özel uçak ve helikopter tahsis edilmesi dikkat çekti, doğal olarak. Bunun yasal bir hak ve rutin bir uygulama olduğu açıklandı gerçi ama mevcut hükümetin özelikle siyasi mahkumların yasal hakları konusunda çok duyarlı olduğu söylenemez herhalde.

Bu hususta şimdiye kadar pek gösterilmemiş olan titizliğin ve ihtimamın tam da seçim öncesi ittifak hesaplarının gündemde olduğu bir sırada sergilenmesi ister istemez birtakım siyasi yorumlara kapı araladı.

İbrahim Kiras’ın yazısı