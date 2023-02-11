İbrahim Kiras: Milletimiz saftır, aptal değil

“Böyle bir günde” sustuğuna bakmayın, zamanı gelince konuşacak millet. Üstüne yıkılan şeyin beton molozundan ziyade yanlış yönetim olduğunu, altında bırakıldığı enkazın aslında kendini devlet diye göstermeye çalışan marazi bir siyaset olduğunu milletin görmemesi, fark etmemesi mümkün mü?

Tek kişilik merkeziyetçi yönetim inadıyla AFAD dışında hiçbir kuruluşun yardım ve kurtarma hizmeti vermesine tahammül edemeyen, kendi ordusunun askerini bile ilk iki gün afet alanlarından uzak tutan bir zihniyetin ortaya koyduğu hasar tablosunu kutuplaştırma örtüsüyle örtemezsiniz. Meseleyi laiklerle dindarların, sağcılarla solcuların kavgası diye gösteremezsiniz bu saf millete. Milletimiz saftır, aptal değil…

İbrahim Kiras’ın yazısı