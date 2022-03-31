İbrahim Kiras: Millet İttifakı üç partiden ibaret değil

İşte şimdi bu iki partinin de siyaset sahnesine çıkmış olması muhalefet blokunun artık “eski” Millet İttifakından ibaret olmadığı anlamına geliyor. Belki de Millet İttifakı üç partiden ibaret değil demek lazım. Ama oluşan tablonun ismi veya çerçeve kimliği çok önemli sayılmaz bu aşamadan sonra. Önemli olan bugün farklı çizgilerdeki altı muhalefet partisinin ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak üzere bir araya gelmiş olmaları.

Bu çok büyük bir başarı. Siyasetin ve siyasetçinin tabiatını bir parça tanıyanlar bunu daha iyi takdir ederler. Gerçek anlamda fedakarlık, sabır ve sebat gerektirir böyle geniş ölçekli bir işbirliği mekanizmasını sürdürebilmek.

İbrahim Kiras’ın yazısı