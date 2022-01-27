İbrahim Kiras: ‘Hava şartları açısından uygunsuz’ raporları dikkate alınmamıştı

Biliyorsunuz, “Almanlar bizi kıskansın diye” yaptırıldığı söylenen yeni havalimanı için seçilen bölge konusunda uzmanların “Hava şartları açısından uygunsuz” şeklindeki raporları dikkate alınmamıştı. Esasen havacılık uzmanları eski havaalanının -eğer gerekiyorsa- ilave pistlerle kapasitesinin artırılmasının mümkün olduğunu, yenisine ihtiyaç olmadığını da açıklamışlardı. Ama bu sesler “Türkiye’nin düşmanları böylesi büyük yatırımlar yapmamızı, güçlenmemizi istemiyorlar” naralarıyla susturuldu.

Şimdi “karla mücadele çalışmalarına el atsınlar diye” İstanbul’a gönderilen İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının uçağı yeni havalimanına değil Yeşilköy’e inebildi. Bunun üzerine başka ne söylenebilir?

İbrahim Kiras’ın yazısı