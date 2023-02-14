İbrahim Kiras: En nihayet sıra Ahbap derneğine geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Devletin yapamayacağını bir belediye mi gelecek yapacak? Siz kimsiniz?” diye sesleniyordu belediye başkanlarına. İçişleri Bakanı da “Muhalif belediyeler definlere bile yardımcı olmadı” suçlamasında bulunuyordu. Vs. vs…

En nihayet sıra Haluk Levent liderliğindeki Ahbap derneğine geldi. İktidar yanlısı kimi gruplar işlerini güçlerini bırakıp ünlü şarkıcının itibarını sarsmak için seferber oldular. Organize bir kampanya şeklinde yürütülen saldırılardan ve suçlamalardan bunalan –ve belki de korkuya kapılan– hayırsever şarkıcı bundan sonra kendi derneğine bağış yapılmamasını istedi. Aslında beklenmeyen bir şey değildi bu gelişme. Ama yine “Bu kadar da olmaz canım” diye düşünüyordu çoğu kişi.

Yıllardan beri yaptığı yardım organizasyonlarıyla ve son olarak bu deprem sırasında sergilediği başarılı çalışmalarla milletin sevgilisi haline gelmiş bu sürecin kahramanı olmuş birini karşısına almak, ahlakı veya vicdanı bir kenara bırakın, “siyasi akıl” bakımından da anlaşılmaz bir tutum.

İbrahim Kiras’ın yazısı