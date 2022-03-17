İbrahim Kiras: Barajın yüzde 7’ye düşürülmesinin başka anlamı yok

Nasıl engellenecek altı partinin ortak hareketi? Özellikle yeni kurulan ve oy oranları barajın altında olduğu düşünülen partilerin beklendiği şekilde Millet ittifakına dahil olmak yerine üçüncü bir oluşum içinde seçime gitmeyi kendileri açısından daha kazançlı görmeleriyle.

Ülke barajının yüzde 7’ye düşürülmesinin başka bir anlamı da yok. MHP oyları yüzde 10 barajının altında kaldı, onun için baraj düşürüldü iddiası zayıf bir açıklama. Çünkü MHP’nin cumhur ittifakından ayrılma ihtimali olmadığına göre buna ihtiyacı da yok. Öyleyse yüzde 7’nin hikmeti ne? Bu sorunun cevabını bizzat iktidar mensupları yayıyorlar: Anketlerde oy oranları yüzde 3’ler seviyesinde görünen Gelecek ve DEVA’yı belki Saadet Partisiyle beraber bir üçüncü oluşuma teşvik etmek. Yani CHP veya İYİ Parti listesinde yer almak istemeyeceği düşünülen bu kadroların başka bir partinin çatısı altında beraberce seçime girmelerini sağlamak. Böylece muhalefet bloku bölünecek bu hesaba göre. İki ayrı muhalif ittifakın iki ayrı cumhurbaşkanı adayıyla seçime katılması da bekleneceğine göre Cumhur ittifakının işi kolaylaşacak.

İbrahim Kiras’ın yazısı