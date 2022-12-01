İbrahim Kalın, ‘Türkiye suç merkezi’ diyen İsveçli gazetecinin sorularını beğenmeyip yayını kesti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığı ve suçluların merkezi olduğuna dair sorularına sinirlenerek “Burada FETÖ konuşuyor, burada PKK konuşuyor. Bu, dürüst gazetecilik değil” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Kalın, İsveç menşeili STV kanalına röportaj verdi.

İsveçli gazeteci, Kalın’a suç liderlerinin Türkiye’yi tercih ettiğini ve Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığının merkezlerinden biri olduğu ile ilgili bir sorusuna İbrahim Kalın tepki gösterdi.

Kalın gazeteciye “Farklı bir ajandanız var. Bunlar asılsız iddialardır. Bunlar gülünç sorular. Burada FETÖ konuşuyor, burada PKK konuşuyor. Bu dürüst gazetecilik değil” dedi. Kalın, sonrasında röportaja devam etmeyeceğini ve kameraya durmasını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini ve ülkenin suç merkezi hale geldiğini sık sık dile getiriyor.