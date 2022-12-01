İbrahim Kahveci: Üretmeden tüketiyoruz

Üretim-Yatırım-İhracat-İstihdam… Slogan bu…

GSYH 2022 yılı 3. çeyrekte yüzde 3,9 reel büyüme gösterdi.

Zenginleştik mi ..!

Aynı dönemde tüketim harcaması yüzde 19,9 arttı.

Çılgınca tüketiyoruz.

Tüketiyoruz ama ne ile? Gelir mi arttı ya da tüketime karşılık üretim mi arttı?

İşte ona bakınca durum daha da zorlaşıyor. Tüketimin yüzde 19,9 arttığı dönemde sanayi üretimi sadece ve sadece yüzde 0,3 artmış. Tarım ise yüzde 1,1 artışta kalmış.

Üretmeden tüketiyoruz… Nitekim dün vermiştim; dış ticaret açığı -43,5 milyar dolardan -103,1 milyar dolara yükseldi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı