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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Un, yağ, şeker var ama helva yapamıyoruz

Başlıkla beraber bitirelim. Ülkemizin sorunu sorunları dile getirememek ve çözümleri söyleyememek olmuştur. Sorun söylemediğinizde çözümü nasıl bulacaksınız?

Merkez Bankası ve faiz konusunda hiç yokken bu sorunu yaşamıyor muyuz? 2016 yılında 1 dolar 4 Brezilya Relai iken şimdi 5 Reel ediyor. Yine aynı zaman içinde 1 dolar 17 Güney Afrika Randı iken şimdi 15,5 Rand ise; neden 1 dolar 3,0 liradan 14,0 liraya yükseldi?


Tek bir sebebi var: YANLIŞ YÖNETİM.

O yüzden bugün mazot fiyatı 22,0 liraya geldi. Petrol fiyatı yükseldi diyorsanız söyleyeyim: Mart 2011’de petrol 125 dolardı ve mazot 3,60 liradan satılıyordu.

Yani mazotta 3,5 liranın üstü yanlış yönetimin yanlış kur politikası ile bize yüklenen maliyeti olmuştur. Un var, yağ var, şeker var ama helva yapamıyoruz; çünkü yağcılık sorunu olduğu sürece o helva asla olamayacaktır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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Şüphe kaslarınız yeterince güçlü mü?

Profesyonel gazetecilerin bile layığıyla yerine getirmediği bir işi sosyal medya paylaşımlarından beklemek gerçekçi mi? Elbette değil. Sonuç olarak sosyal medyada çok sayıda sahte haber dolaşıyor. Üstelik sahte haber, gerçek haberden altı kat daha hızlı yayılıyor.

Dünyanın en güzel büfecisi, Cankatan’ın Mehmet Cemil Bey’i…

‘Bir şehri, şehir yapan nedir?’ diye sorulsa sayacaklarımız ile ‘Bir şehri bizim şehrimiz haline getiren nedir?’ sorusunda hatırlayacaklarımız arasındaki fark, herhalde hayatımızın önemlice bir kesitini oluşturur. Bir düşünelim, bugün, bir daha hiç görmemecesine terk etsek yaşadığımız yeri, yıllar sonra ne kalır aklımızda, hangi yüzler, hangi mekânlar, hangi kaldırım, hangi vitrin, hangi telaş, hangi tat, hangi köşe başı, hangi kavga, hangi bakış… Neden onlar kalır, bir başkası değil. Ve aklımızdaki her neyse, başka bir yerde yaşasaydık yine kalır mıydı?