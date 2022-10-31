İbrahim Kahveci: Türkiye’nin yüzyılını Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Orta Asya’dan gelenler kuracak

TÜİK Türkiye’nin göç istatistiklerini yayınlamaktan 3 yıldır vazgeçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışına giden doktorlar hakkında “giderlerse gitsinler” demişti.

Ne kadar yetişmiş insanımız ülkeyi terk etti, bilemiyoruz.

TÜİK 2021 yılı Türkiye nüfusunu 84 milyon 680 bin kişi olarak açıkladı. Bu nüfus içerisinde “Vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfus” ise 1 milyon 792 bin kişi var.

Kim bunlar?

322 bin Iraklı; 184 bin Afganlı, 129 bin İranlı, 124 bin Türkmenistanlı, 105 bin Suriyeli…. Ama işin biraz daha detayına bakıyoruz: 28 bin Somalili, 18 bin Yemenli, 13 bin Nijeryalı, 10 bin Sudanlı, 7 bin Etiyopyalı, 3 bin Cibutili, 3 bin Sengalli, 2’şer bin Çadlı ve Kamerunlu, 1700 Kenyalı, 1600 Nepalli… vs vs.

Türkiye Yüzyılı’nı kimler kuracak dediğimizde anlaşılıyor ki, bizim okumuş insanlar yerine yukarıda saydığımız ülkelerden gelen insanlar kuracak bu yüzyılımızı…

Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Orta Asya’dan gelenler bizim yüzyılımızı kuracaklar…

İbrahim Kahveci’nin yazısı