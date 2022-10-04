İbrahim Kahveci: Türkiye’de çalışmak demek sadece açlığı gidermek demek

Enflasyon düşecek ücretler artacak…mış… Evet ücretler artacak çünkü Türkiye’de çalışmak demek sadece açlığı gidermek demek oldu. Sıkça tekrarlıyorum: Köleler bile beslenme ve barınmaya çalışıyordu ama şimdi ülkemizde çalışanlar sadece açlığa çalışıyor. Kölelerin bile barınma hakkı vardı ama bizim çalışanlarda o da yok. Çünkü ortalama ücret ile açlık sınırı eşitlendi…

İstanbul Sanayi Odası-İSO imalat sanayi PMI Endeksini açıkladı. Durum hiç iç açıcı değil…

Rakamlar diyor ki: “Kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskılar, eylül ayında hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler oldu.” 10 sektörün tamamı yeni siparişlerde yavaşlama kaydetmiş. Düşüşün en sert yaşandığı sektör ise tekstil olmuş. Yeni siparişlerdeki zayıflık çoğu sektörde üretimin azalmasına yol açmış.

İbrahim Kahveci’nin yazısı