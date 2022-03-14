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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Türkiye içine kapanık bir ülke oldu


Rahmetli Turgut Özal’ın dünyaya açtığı Türkiye’yi Erdoğan politikaları ile yeniden dünyaya kapatmış olduk. Türkiye içine kapanık bir ülke oldu.

Bırakın dünyaya açılmayı, bu gidişle şehirlerarası dolaşım bile kısıtlı hale gelmiş oldu. Bir öğrencinin başka şehirde okuması büyük bir külfet anlamına gelerek, eğitimde eşitliği çok ciddi oranda bozacaktır.


İşte bunu da yapısal çöküş içinde görebilirsiniz.

İyi bir Dr. olacak öğrenci mevcut ekonomi politikaları yüzünden okuyamayacağı için belki de kasap olarak karşımıza çıkacaktır.

Bilmem anlatabildim mi?

Okumak bile artık zenginlik sınıfına girmiş oldu…

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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