İbrahim Kahveci: Sorunlar arttıkça Erdoğan’ın oyu nasıl artıyor?

Toplum çok fazla şikâyet ediyor ama bu şikâyetler her nedense seçimlere yansımıyor.

Mesela deprem bölgesi… K. Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da Erdoğan 2018 yılında 1 milyon 478 bin oy ile toplam oyların yüzde 62,4’ünü almıştı. Ve 28 Mayıs 2023 II. tur seçimleri. Erdoğan deprem bölgesi olan bu 4 ilde 1 milyon 418 bin oy alarak oy oranını yüzde 64,1’e yükseltti.

Bu illerin nüfusu ölüm ve göç ile 302 bin kişi azalmış ama Erdoğan’ın oyu oranı 62,4’den 64,1’e yükselmiş.

Ben de Ali Babacan’a işte bunu sordum.

İsmet Berkan ‘afet yaşamış insanlara’ niye oy verdin diye sorulmaz uyarısına rağmen bunu sordum.

İsmet Berkan aslında çok haklı ama bir durumu da kavramamız gerekiyor.

Mesela emeklilerde de aynı durum söz konusu… İnanılmaz şikâyet ediyorlar. Ücretleri 2016’dan beri istikrarlı şekilde düşürülüyor ama seçimlerde bunun hiç yansıması olmadı.

Ya da belediyenin ucuz ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyen kişilerin Erdoğan’a oy vermesi gibi bir durum. Bu çıkmazı çözemezsek Türkiye’nin geleceği zifiri karanlık olacaktır.

Kilit soru burada.

Bir toplum sorunlara karşı seçimlerde refleks göstermezse o toplum batar. Demokrasinin özü buradadır. Tepki verilmezse yöneticiler neden doğru iş yapsınlar ki? Zaten durum da bu…

İbrahim Kahveci’nin yazısı