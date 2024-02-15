İbrahim Kahveci: Oluşturulan yalancı cennet akaryakıt fiyatlarında mecburen kaldırıldı

Altta benzin fiyatını görüyorsunuz. Mayıs seçimlerine giderken benzinin litre fiyatı 19,30 liraydı. Bugünkü zamla beraber benzin artık 41,2 lira oldu.

Çünkü o günden bu yana 3 şey değişti.

1- Petrol fiyatı 73 dolar seviyesinden 82 dolara kadar yükseldi.

2- Dolar/TL 19,70 liradan 30,80 liraya çıktı.

3- Akaryakıt vergilerine zam yapıldı

Normalde petrol ve dolar/TL kuru değişimi benzin fiyatını 34 lira civarına taşıması gerekirdi. Lakin 41 liraya yükselen fiyat akaryakıttaki sabit ÖTV artışından geldi. Ve böylece benzin fiyatı 2 katın üzerinde artmış oldu.

Seçime giderken oluşturulan yalancı cennet akaryakıt fiyatlarında mecburen kaldırıldı. Toplum seçim sonrası gerçeklerle mecburen yüzleşti ama bir enerji kaleminde hala sanal cennet devam ediyor.

Yine altta grafikte gördüğünüz gibi bu yalancı cennet elektrik fiyatlarında oluşturuldu. Normalde elektrik fiyatını üretici maliyeti ve satış fiyatı belirliyor. İşte o EPİAŞ üretici fiyatının üzerine iletim-dağıtım-kayıp/kaçak ve vergiler eklenerek vatandaşa satılan nihai fiyat oluşuyor. Lakin 2022 yılından beri elektrik satış fiyatı kamuca destekleniyor.

Muhtemelen ve hatta çok büyük ihtimaldir ki bu yerel seçimlerden sonra elektrik fiyatında da piyasaya dönüş olacaktır. Bu ne demek diye öğrenmek isterseniz yine grafik üzerindeki bilgilerden yola çıkarak izah edeyim: Elektrik fiyatlarına en az yüzde 90 ama normale dönüş için ise en az yüzde 175 zam yapılması gerekiyor.

Seçimlerden sonra hep beraber göreceğiz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı