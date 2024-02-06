İbrahim Kahveci: Maaşlarınızın bir kısmı kırpıldı

İster kamuda çalışın isterse özel sektörde…

Ya da, ister çalışan olun isterse emekli olun…

Şunu açık ve net ifade edeyim ki; maaşlarınızın bir kısmı kırpıldı!

Nasıl ve ne kadar kırpıldığını veya el konulduğunu şimdi rakamlarla ifade edeceğim:

2015-2017 yıllarında (yani 2 yıl) TÜİK hesaplarına göre giyim fiyatları %14,9 artarken İTO hesaplarına göre %11,9 artış yaşanmış.

Dikkat ederseniz burada İTO fiyat artışı daha geride ama fark büyük değil.

Ne oluyorsa 2018 yılında başlıyor. 2018 yılında TÜİK’e göre giyim fiyatları %13,6 artış gösterirken İTO’ya göre artış oranı %21,2.

Benzer hesap 2019 yılında da yaşanıyor. TÜİK giyim fiyat artışını %5,6 açıklarken İTO’ya göre giyim sektöründe fiyat artışı %16,6. Ve böyle devam ediyor

Şimdi toplama gelelim.

2017 yılında ortalama 100 lira olan giyim fiyatı TÜİK’e göre 2024 ocak ayında 275 liraya yükselmiş. Oysa İTO’ya göre aynı ürünün fiyatı 684 lira.

Buradan şimdi yüzdesel artışları verelim: 2017-2024 döneminde İTO’ya göre giyim fiyatları %584 artış gösterirken TÜİK’e göre artış oranı %175’de kalmış.

Bu hesap çalışanlar için (kamu-özel) ve de emekliler için ne ifade ediyor?

Elbette sizler bir giyim mağazasına gittiğinizde size satış fiyatı tercihinizi sormuyorlar. Yani “efendim bu gömlek TÜİK’e göre 275 lira ama İTO’ya göre 684 lira; hangi fiyattan ödemek istersiniz” diye bir tercih sunulmuyor. Fiyat ne ise ödeyip alıyorsunuz.

Ama TÜİK ve İTO fiyat farkları işte tam da sizin o ödeme gücünüzü etkiliyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı