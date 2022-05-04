İbrahim Kahveci: Maaşlardaki artış enflasyonun yarısı düzeyinde

Çalışanların ortalama maaşının 6.167 lira ve emeklilerin ortalama maaşının 3.290 lira olduğu ülkede yaşıyoruz.

Ne çalışan kazanıyor ne de emekliler.

Herkesin kaybettiği bir ülke…

İşin daha vahimi şu… Yıllık fiyat artışları yüzde 85-90’lara çıkmış durumda. Buna karşılık çalışanların yıllık maaş artışı %42,2 ve emeklilerin yıllık maaş artışı da sadece %36,1.

Nereden bakarsanız bakın enflasyonun yarısı düzeyinde.

Biraz şükür mü bilmemiz gerekiyor dersiniz. Yoksa felaket tellallığı mı yapıyoruz. Maaşınıza bakın ve siz söyleyin.

İbrahim Kahveci’nin yazısı