İbrahim Kahveci: Kısa vadede başarı gibi gözüken unsurlar çöküşün temelini oluşturuyor

Haftanın son günlerinde iki karar daha dikkat çekiciydi. Merkez Bankası, bankalara diyor ki, 50 bin doların üstünde bir meblağ yurtdışına yollanıyorsa o müşteriden adli sicil kaydı! dahil ne varsa alın! (elbette bunu söylemiyor ama bir bakıma zorlaştırın demiş oluyor)

Sonra da diyor ki, döviz işlemlerini 10:00-16:00 saatleri arasında yapın… İlerleyen aylarda sanırım bu süreyi 1 saate kadar düşürürler! (Lütfen ünlemlere dikkat)

Sonra BDDK çıkıp diyor ki, ey bankalar öyle elinizde döviz vs tutamazsınız. Yüzde 20 oranını yüzde 5’e indirdim.

Şimdi burada son bir yıldır bankalara yönelik kıskaç hamlelerini artık sıralamayacağım.

Durum şu: Bankalar 0-3 ay vadeli TL mevduat faizine ortalama %21,92 faiz vererek para alıyorlar. Aynı bankacılık sektörü ticari kredileri ise %15,48 faizle veriyor.

Sistemin kısa vadede başarı gibi gözüken tüm unsurları aslında uzun vadede çöküşün tam da temelini oluşturuyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı