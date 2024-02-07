İbrahim Kahveci: İlk kez İstanbul’dan yerli nüfus gitti

Burada İstanbul için özel parantez açmak gerekiyor. İstanbul her ne kadar göç alıp göç verse de bizler şimdi net nüfus üzerinden olaya bakacağız.

İstanbul nüfusu ilk olarak 2020 yılında 56 bin 815 kişi ile nüfus azalması yaşamıştı. Ve sonrasında ikinci nüfus azalmasını 2023 yılında 252 bin 027 kişi ile yaşadı.

Fakat burada bir ayrıntı var: 2020 yılında İstanbul’dan 147 bin yabancı gittiği için net nüfus 57 bin kişi azalmıştı. Yerli nüfus azalmamış, tersine 90 bin kişi artmıştı.

TÜİK yıl bazında 2007 yılından bu yana iller bazında detay nüfus verilerini paylaşıyor. Ve İstanbul’dan ilk kez yerli nüfus net olarak 2023 yılında gitti.

252 bin azalan nüfusun 137 bini yabancı ve 115 bini de yerli nüfustan oluştu.

Tekrar edeyim: Yakın tarihte ilk kez İstanbul’dan yerli nüfus gitti.

Nass etkisi böyle bir şey… Artan konut fiyatları ve düşen maaşlar böyle bir tablo oluşturdu.

İbrahim Kahveci’nin yazısı