İbrahim Kahveci: İktidar oy kaybediyor ama muhalefet oy artıramıyor…

Genel seçimlerde yurtdışı vatandaşlarımız da oy kullanıyor. O nedenle seçmen sayısı 24 Haziran 2018’den 31 Mart 2019’a -732 bin kişi azalarak 57 milyon 93 bin kişi oluyor.

Fakat kullanılan oy ve geçerli oylara baktığımızda sandığa gitmeme ve oy atmama gibi bir tercih kullanılmış. Cumhur İttifakı 2019’da 3 milyon 388 bin oy kaybetmiş ama muhalefet oy kazanamamış. CHP ve İYİ Parti ekonomik krizden dolayı iktidardan kopan oyları alamamış.

AK Parti ve/veya Cumhur İttifakı oy kaybettiğinde bu kaybedilen oy adres arıyor ama 2019’da bu adresi bulamamış. 2019 seçimlerinde yer alan mevcut partiler yeni adres olamamış.

İktidar kalesi denilen 13 büyük ildeki oyunu 7 milyon 577 binden 5 milyon 933 bine yani 1,6 milyon oy kaybı ile tamamlamış. Aynı illerde muhalefet ise 669 bin oy artırabilmiş.

İktidar oy kaybediyor ama muhalefet oy artıramıyor… İşte buna çözüm bulunmak zorunda… 6’lı masanın en önemli konularından bir de bu olmalıdır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı