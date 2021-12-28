İbrahim Kahveci: Hükümetin bir teorisi de zabıta engeline takılınca elenip gitmiş oldu

Her gün zabıta denetimindeki market görüntüleri düşüyor.

“Dolar düştü siz niye fiyat indirmiyorsunuz” diyorlar.

İyi ama teoriye göre fiyatlar faiz inince düşecekti. Dolar yükselince fiyatlar artmayacak, faize bağlı düşüşler olacaktı.

İşte hükümetin büyük faiz teorisini zabıtalar yerle yeksan eylediler. Marketleri denetleyerek dolar düşünce fiyat düşürmediler diye cezalar yazıyorlar.

Böylece Hükümetin bir teorisi de zabıta engeline takılınca elenip gitmiş oldu.

Ama işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? “Faiz sebep enflasyon sonuç” teorisini cansiperane savunanların, aynı zamanda market denetimlerinde fiyat düşüşü istemeleridir.

İşte bu ülkeye Türkiye diyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı