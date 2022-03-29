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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Her kapı yeni bir enflasyon zemini demek


Gelelim bir başka meseleye…

Şu anda kamu eliyle vatandaşın direkt faturaları hafifletiliyor. Yani vatandaş endirekt fatura ödemektedir.


Örneğin elektrikte olsun doğalgazda olsun maliyetlerin önemli kısmını bütçeden karşılıyoruz. İyi ama hani film tabiri ile söyleyelim… La Kasada Para Yok…

Ya sağlık gibi kamu hizmetlerinden kısacağız, ya da bütçe açığını patlatacağız… Ya da buradan da para basacağız. Her kapı yeni bir enflasyon zemini demek.

İşimiz çok zor.

Bugün elektrik fiyatı üreticide bile 1,75 lira ama tüketiciye 1,56 liradan satılıyor. Oysa elektrikte üretici fiyatının üzerine; 1-iletim 2-dağıtım 3-kayıp-kaçak 4-vergi ve fonlar eklenerek satılmaktadır. Bu durumda da üretici fiyatını 1,2 veya 1,4 ile çarpmanız gerekiyor.

İşte bunların hepsi seçim sonrasını beklemektedir..

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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