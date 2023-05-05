İbrahim Kahveci: Hainlik bu değil mi!

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile zenginler adeta bayram üstüne bayram yapmışlar.

Çılgınca bir zengini zengin etme politikası uygulanmış. Ama 2014’ten bu yana yapılan seçimler gösteriyor ki gelir kaybı yaşayan özellikle alt gelir grupları iktidarı desteklemeye aynı şekilde devam etmişler.

Şimdi sorarım sizlere: Bu büyük bir başarı değil midir? Fakirliği artırarak oy oranını artırmak Türkiye siyasetini bırakın dünya siyasetinde görülmüş bir şey midir?

AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu başarısından dolayı kutlamak gerekir. Siz bakmayın dün Giresun’da “Liderinizi soğana patatese kurban etmeyin” dediğine… Türk Halkı açlık yoksulluk dinlemeden liderini canı gönülden sefalete rağmen desteklemiştir.

Tek sorun ise orta sınıfta… Onlar bu sefalet politikasında liderlerini desteklemekten imtina ediyorlar.

Hainlik bu değil mi!!!

İnsan hiç zenginler daha da zengin olsun diye çalışan yönetimi desteklemez mi? Ne istiyorsunuz Zenginler Partisinden!!

İbrahim Kahveci’nin yazısı