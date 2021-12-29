İbrahim Kahveci: ‘Faiz sebep-enflasyon sonuç’ teorisi resmen çöktü

“Faiz sebep-enflasyon sonuç” teorisi resmen çöktü.

Aslında hiç ayağa kalkamamıştı ki…

Ama son çiviyi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çaktı: “Fiyatları yükseltirseniz döviz düşünce de düşürmelisiniz” dedi.

Demek ki fiyatlar son 4 aydır düşürülen faizlerle inmemiş. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisi faiz indirimlerinde çalışmamış.

Demek ki fiyatlar dövizle beraber yükselmiş. O zaman dolar sebep enflasyon sonuç teorisine geliyoruz.

Zaten dün de yazdık: Marketleri basan belediye zabıtaları da “dolar düştü, fiyatları indirin” diyordu. Kimsenin ağzından “faizleri düşürdük, neden fiyatları düşürmüyorsunuz” cümlesi çıkmadı.

İbrahim Kahveci’nin yazısı