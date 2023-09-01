İbrahim Kahveci: Ekonomik krizin en acı olayı

Olan oldu ve tüketim çılgınlığı ile alevlenen ateşte kimileri ısındı kimileri ise yanıp tutuştu… Şimdi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o yaktıkları ateşi söndürmeye çalışıyor.

Erdoğan TOBB yönetimini kabul ettiğinde “dengeler yerine oturacak” dedi. İyi ama o dengeleri kim bozdu? Kim ülkeyi enflasyon ve tüketim çılgınlığının içine soktu?

Burada acı ama çok büyük acı gerçek iki şu: Bu yalancı cennet üzerinden seçimlere gidildi. Seçmen bunu nerede ise hiç sorgulamadı. Hatta Cumhur seçmeni seçimden önce düşük faizi savunurken seçimden sonra yüksek faizi savunacak kadar ilkelsel! duruş sergiledi…

Oysa daha acı olan şuydu: Türkiye yüksek talebe rağmen üretemez noktaya geldiğini açık ve net şekilde göstermiş oldu.

Türkiye üretim gücünü kaybetti ve bunu da aslında bu politika ile açığa çıkarmış oldu.

İşin en acı tarafı da bu olsa gerek…

Üretemiyoruz… Geçmiş olsun.

İbrahim Kahveci’nin yazısı