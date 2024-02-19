İbrahim Kahveci: Dış güç değil iç güçler

Bakın hep bir düşman var; hep bir saldıran var.

Ama kimse bunların somut yapısını göremiyor. Bir zamanlar bu dış düşman denilenler ile hemen sarmaş dolaş olan da bizim liderimiz. İnsan düşmanı ile sarmaş dolaş olur mu?

Tam bu süreçlerde kimse de içerideki beceriksizliğe bakmıyor.

Mesela kim bir ülkede liyakatli yöneticiyi görevden alıp irrasyonel (yani akıl dışı) politika uygulayıcıları göreve getirir.

Örnek çok net: Merkez Bankası Başkanlığın’dan Naci Ağbal’ı alıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nu kim göreve getirdi? Ve hatta Nureddin Nebati ile 6 ay uyumayı kim istedi?

Enflasyon yükselirken bütün iktisat biliminin ve bütün dünyanın tersine suni şekilde faiz indirerek yangının üzerine benzin dökülmesine kimler izin verdi? Ve ülkenin bütün dövizlerini bitirerek Milli Egemenlik sorunu yaşanmasına kim yol açtı?

İbrahim Kahveci’nin yazısı