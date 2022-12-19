İbrahim Kahveci: Bu akıl nerede ve nasıl oluştu?

Yakın tarihimizde (80 sonrası) hiç bu kadar ağır ekonomik sorun yaşamamıştık. Buna rağmen geçmişte çok daha küçük sorunlara çok daha büyük tepki veren muhafazakar seçmene ne oldu? Kendi geleceklerini, evlatlarının ve/veya torunlarının geleceklerini liderlik tutkusuna esir edebiliyorlar.

Açlık, yoksulluk en sert eserken aynı esinti iktidar yıkmaya değil iktidar kurmaya yarayabiliyor.

Bu akıl nerede ve nasıl oluştu?

Bu akıl ile gelecek mi kurulur yoksa yıkılan sürece bir omuz mu verilir?

Parayı bulabiliriz ama asıl bulmayacağımız şey tam da bu olsa gerek.

İbrahim Kahveci’nin yazısı