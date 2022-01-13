İbrahim Kahveci: Bozdukları ekonomik düzene isim takıyorlar, o kadar

Şimdi yeni bir model deniyoruz diyorlar. Adına önce Çin modeli dediler ama sonra Türk Modeli diye değiştirdiler.

Aslında ortada model falan yok. Sadece laf kalabalığı…

Bozdukları ekonomik düzene isim takıyorlar, o kadar.

128 milyar doları satıp, kasada döviz bırakmayınca tek çareleri “yüksek kur denemesi” oldu.

Kurlar yükselecek-ihracat artacakmış.

Bu sayede büyüyüp zengin olacakmışız.

Siz ki bu yola ‘faiz sebep-enflasyon sonuç’ olarak çıkmıştınız. Bugün faizi indirdiniz ama piyasa faizi patladı. Yetmedi, kurlar patladı… O da yetmedi enflasyon patladı.

Ve en acısı… Fakirlik patladı.

İbrahim Kahveci’nin yazısı