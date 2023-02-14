İbrahim Kahveci: Bize reform yetmez, bize devrimler lazım

Evet, iktidar değişimi yetmez, zihinler de değişmeli… Kim gelirse aynısını yapar düşüncesindeki hapislikten kurtulmalıyız.

Büyük değişim şart.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti toplumsal yaşamda bir üst mertebeye çıkartmamız gerekiyor. Lafla değil, icraatla…

Bilimi, teknolojiyi öne alıp inanca dayalı cahiliye devrini bitirmek zorundayız. Yoksa yıkılıyoruz… Sadece deprem olarak değil, toplumsal olarak da yıkılıyoruz.

Bu yıkımı durduracak büyük değişim ve yaşam kurallarını oluşturmak zorundayız.

Bize reform yetmez, bize devrimler lazım…

İbrahim Kahveci’nin yazısı