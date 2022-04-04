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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Bir kıvırcık 2-3 liradan 12-13 liraya nasıl çıkar ki?


1 kıvırcık 2-3 liradan 12-13 liraya nasıl çıkar ki?

İyi ama daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız” dedi.


Kim bunlar?

Kim bir kıvırcığın fiyatını 10 kat artırdı? Kim tarlada para etmediği için hasat bile edilmeyen kuru soğanı

6-7 liraya yükseltti?

Kim bunlar?

Cevap vereyim mi? İHRACATÇILAR

Evet, evet ihracatçılar yüzünden üretimde 1. sırada olduğumuz bu sebze fiyatlarını yüzde 250-300 zamlı alıyoruz.

Bunun böyle olacağını da defalarca yazmış ve söylemiş birisiyim. Zaten böyle olmasını da bizzat HÜKÛMET istiyor.

TL değer kaybedecek, mallarımız ucuzlayacak ve ihracatımız artacak… Parola buydu.

Şu anda da tam da bu oluyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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