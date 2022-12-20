İbrahim Kahveci: Bir efsane dolaşıyor ortalıkta… Para borsaya akıyormuş

Bir efsane dolaşıyor ortalıkta… Para borsaya akıyormuş.

Gerçekten de borsada yeni hesap açılımı ve fiyatlarda yaşanan yükseliş böyle bir akımı doğrular gibi.

Ama işin tamamını borsaya mı bağlayacağız; yoksa bir kısım para mı oraya gidiyor? Yoksa paranın gittiği başka adresler var mı?

11 Kasım-09 Aralık arası son 1 ayda;

KKM -981 milyon dolar

YP mevduatları ise -10 milyar 084 milyon dolar azaldı.

KKM ve YP mevduatları döviz pozisyonunu veriyor. Ve toplam döviz pozisyonu son bir ayda yaklaşık olarak 11 milyar dolar azalışı gösteriyor. (-11 milyar 065 milyon dolar)

Aynı dönemde bankalardaki TL ve YP bütününden oluşan toplam mevduat ise dolar bazında sadece ve sadece 360 milyon dolar artmış. Bu artışı sıfır bile kabul edebiliriz.

Kısaca para bankalardan öyle tamamen çıkmamış. Ama bankalardaki toplam mevduat artışı da durmuş.

KKM ve YP’den çıkan para ne olmuş?

İşte onu TL mevduatta görüyoruz. TL mevduatlar son 1 ayda 217,7 milyar lira veya dolar karşılığı olarak söylersek 11 milyar 425 milyon dolar artış göstermiş.

İbrahim Kahveci’nin yazısı