İbrahim Kahveci: Benzer bir girişimi muhalefet söylese ne denirdi?

İsrail olsun, Mısır olsun, hatta Güney Kıbrıs Rum Kesimi olsun Akdeniz gazını Türkiye üzerinden geçirmek durumundadır. Menfaatleri bunu gerektiriyor. Aynı menfaat bizim için de geçerlidir.

İsrail ile bu konuda görüşmeler yapmak, ülkemizin menfaatlerini korumak önemlidir. Devam da etmelidir.

Oysa benzer bir girişimi muhalefet söylese ne denirdi?

Siz şimdi bunu düşünün.

Geldiğimiz noktanın normalleşme adına ne kadar önemli olduğunu görebiliyor musunuz? Ülkelerin aslında bu şekilde idare edildiğini anlayabiliyor musunuz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı