İbrahim Kahveci: 70 cente muhtaç ülkeden 1 cente muhtaç ülke haline geldik

70 cente muhtaç ülkeden 1 cente muhtaç ülke haline geldik. Hem de kur korumalı mevduat ile herkesin elindeki dövizi toplamaya çalışmamıza rağmen.

BDDK’nın son verisine göre döviz hesapları 237,7 milyar dolar. Oysa KKM öncesi döviz hesapları 262 milyar dolara kadar çıkmıştı.

KKM ile yaklaşık 25 milyar dolar bozduruldu. Buna rağmen Merkez Bankası’nın döviz rezervleri artmıyor. Hatta swap hariç rezervde eksi 45 milyar dolar ile kasada tek cent olmadığını anlıyoruz.

O kadar döviz bozdurulmasına rağmen neden Merkez Bankası’nın dövizleri artmıyor?

İbrahim Kahveci’nin yazısı