İbrahim Kahveci: 20 milyar dolar, BAE’nin karşılıklı ziyaret parası mı?

BDDK verisine göre de 22 Temmuz haftasında 233,4 milyar dolar olan yabancı para mevduatları 11 Ağustos itibari ile 241,7 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık artış 20 milyar dolar ama tekrar edelim burada parite etkisi hesaplanmadığı gibi bir de iç içe geçme durumu var. Onu da şöyle izah edeyim: Mesela bankaya 10 milyar dolar geldi… Banka bunun yaklaşık %25’ini MB’ye mevduat karşılığı olarak gönderiyor. Bankada o 10 milyar dolar gözükürken ayrıca MB’de de 2,5 milyar dolar rezerv artışı gözüküyor.

Nereden bakarsak bakalım en az 15 milyar dolarlık bir yabancı para artışı yaşanmış. Bu para nereden gelmiş olabilir? İlk akla gelen konu elbette yurtdışından bir sermaye girişi olması… Mesela Putin mi yolladı? Ya da S. Arabistan mı 20 milyar dolarlık paketin ilk dilimlerinden yolladı? Belki de BAE’den karşılıklı ziyaret sonrası karşılık parası mı geldi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı