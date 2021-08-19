İBB’nin öğrenci yurtları hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait öğrenci yurtları bu eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak.
28 Ağustos’ta öğrenci kabul sürecinin başlayacağı yurtlara başvurular ibb.gov.tr üzerinden yapılacak.
İki öğün yemeğin bulunduğu yurtlarda aylık ücret 600 lira. Şu anda üç kız yurdunda toplam yatak kapasitesi ise 650 kişi.
İmamoğlu ‘İBB tarihinde ilk‘ notuyla yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor.”