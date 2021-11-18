İBB sözcüsü: TL’nin değer kaybı yüzünden belediyenin uğradığı zarar 12 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “TL’nin her gün değer kaybetmesi yüzünden İBB’nin uğradığı zarar 12 milyar TL” dedi.

Ongun, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “23 Haziran 2019’dan bugüne hiç iç borçlanma yapmadık, devraldığımız iç borcun da büyük bölümünü ödedik. Dış kredide ise TL’nin her gün değer kaybetmesi yüzünden İBB’nin uğradığı zarar 12 milyar TL. Bu rakamla Beylikdüzü’nden Çağlayan’a metro yapılabilirdi.”

23 Haziran 2019’dan bugüne hiç iç borçlanma yapmadık, devraldığımız iç borcun da büyük bölümünü ödedik. Dış kredide ise TL'nin her gün değer kaybetmesi yüzünden İBB'nin uğradığı zarar 12 milyar TL. Bu rakamla Beylikdüzü’nden Çağlayan’a metro yapılabilirdi. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 18, 2021

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise döviz kuru nedeniyle artan fakirleşmeye karşı sosyal yardımları artırma kararı aldıklarını bildirdi.

İmamoğlu, şöyle devam ettti: “Ayrıca, 50 binden fazla öğrencimize burslarının ilk taksidi de aralıkın ilk haftası yatacak. İstanbul’da dayanışma her şeye rağmen devam edecek.”

İBB başkanı ‘gücü olanlar için’ askıda fatura uygulamasının linkini de paylaştı.