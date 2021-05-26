İBB Meclisi’nden geçti: 66 bin servis aracı toplu taşımaya katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde AKP ve MHP’nin, İETT’nin 31 Ağustos 2021’e kadar ilave 250 yeni hat oluşturması ve 66 bin servis aracının da sözleşme imzalanarak toplu taşımaya katılması için verdiği teklif karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında mayıs ayı toplantısı yapıldı.

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AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetiminin ulaşımı ve toplu taşımayı rahatlatmak konusunda yetersiz bir performans sergilediğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Her otobüs durağını ‘Fazilet Durağı’ kabul eden bir anlayışa karşı artık inisiyatif alma vakti gelmiştir. Bu sebeple, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, İETT’nin ilave 250 adet yeni hattı ihdas ederek faaliyete geçirmesi, toplu ulaşımı rahatlatmak için salgın şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşme imzalanması, bu suretle İstanbul trafiğine bu servislerin geçici olarak entegre edilmesini ‘teklif karar’ olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını teklif ediyoruz.”

CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, meclis usulleri gereği teklif kararın meclisin ilk günü gündeme getirilebileceğini söyleyerek önergenin haziran ayında oylanmasını istedi.

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Tekrar söz alan Türkyılmaz ise meselenin bir usul kuralına indirgenemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayarak, İstanbulluların sağlıkları için inisiyatif aldıklarını söyledi ve ‘millet İttifakı’nın da buna katkı sağlamasını talep etti.

Karar, AKP ve MHP’li üyelerin kabul oylarıyla kabul edildi.