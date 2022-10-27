İBB, 38 bin sterline Fatih Sultan Mehmet’in madalyonunu satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Britanya’nın başkenti Londra’daki bir müzayedede satışa sunulan, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği ve dünyada sadece dört tane bulunan madalyonu 38 bin sterline (817 bin 898 TL) satın aldı.

Fotoğraf: Twitter

Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ diye yazan madalyonun satın alındığını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu, madalyonun fiyatını yazmazken Diken’in edindiği bilgilere göre fiyatı 38 bin sterlin.

İBB başkanı, şunları dedi: “Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ yazan ve dünyada sadece dört adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere’de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır.”

Madalyonun basıldığı tarih veya anlamına dair bir bilgilendirme paylaşılmadı.