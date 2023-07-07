Hüseyin İrfan Fırat: Fazla mesai için işçinin onayı gerekli

İş kanunumuz gereğince işçinin fazla mesai yapması kendi onayına bağlıdır. İşveren işçilerinden fazla mesai için onay almak zorundadır. Sorunuzdan anlaşılan siz işverene fazla mesai onayı vermemişsiniz. Bu sizin yasal bir hakkınızdır. Yani bu onayı vermek zorunda değilsiniz. İşverenin bu nedenle ücret artışında size ayrımcılık yapması ise yasal olmayan bir davranıştır. Bu nedenle iş sözleşmenizi haklı nedenle sona erdirerek işten ayrılabilirsiniz. Ayrıca yapılmayan ücret artışınızdan kaynaklanan ücret farklarını da işverenden talep edebilirsiniz. Bunların olabilmesi açabileceğiniz bir dava ile mümkündür. Bunun içinde bir avukatla görüşmelisiniz. Dava açmak istemiyorsanız işyerinizin bağlı bulunduğu Türkiye İş ve Çalışma Kurumu şubesine şikâyet dilekçesi verebilirsiniz.
SON HABERLER
Fatih Akın’ın ‘en zorlu filmi’ Ren Altını dahil sekiz film vizyonda
Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, sekiz film vizyonda. Fatih Akın’ın ‘Yaptığım en zorlu film’ dediği ‘Ren Altını’ beyazperdede.
CHP’de muamma: ‘Ben şimdi danışman mıyım?’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmadığını söyledi.
Vergi zamları gündemde: Meğer Erdoğan enkaz devralmış
Vergi zamları sosyal medyanın gündeminde. Zamlara değinenler iktidarın ekonomi politikalarını yerden yere vurdu.
Mehmet Şimşek, yabancılara KKM’yi kötülemiş
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla özel toplantıda kur korumalı mevduata (KKM) ağır eleştiriler getirmiş.
Aşırı sağ, Almanya’da yükselmeye devam ediyor
İslam ve göç karşıtı sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, son kamuoyu araştırmasına göre yüzde 20 oy oranına ulaştı.