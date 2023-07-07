Hüseyin İrfan Fırat: Fazla mesai için işçinin onayı gerekli

İş kanunumuz gereğince işçinin fazla mesai yapması kendi onayına bağlıdır. İşveren işçilerinden fazla mesai için onay almak zorundadır. Sorunuzdan anlaşılan siz işverene fazla mesai onayı vermemişsiniz. Bu sizin yasal bir hakkınızdır. Yani bu onayı vermek zorunda değilsiniz. İşverenin bu nedenle ücret artışında size ayrımcılık yapması ise yasal olmayan bir davranıştır. Bu nedenle iş sözleşmenizi haklı nedenle sona erdirerek işten ayrılabilirsiniz. Ayrıca yapılmayan ücret artışınızdan kaynaklanan ücret farklarını da işverenden talep edebilirsiniz. Bunların olabilmesi açabileceğiniz bir dava ile mümkündür. Bunun içinde bir avukatla görüşmelisiniz. Dava açmak istemiyorsanız işyerinizin bağlı bulunduğu Türkiye İş ve Çalışma Kurumu şubesine şikâyet dilekçesi verebilirsiniz.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı